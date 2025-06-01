Разом із Вернидубом Кривбас залишив весь його тренерський штаб

Представники штабу колишнього головного тренера Кривбаса Юрія Вернидуба залишають клуб разом з наставником.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Так, у списку: Дмитро Кара-Мустафа (тренер), Ігор Фокін (тренер з фізичної підготовки), Віталій Вернидуб (тренер), Валерій Михайленко (аналітик), Тарас Гребенюк (тренер воротарів), Гліб Труба (помічник відеоаналітика) та Олексій Кара-Мустафа (помічник відеоаналітика).

Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.

Наступним тренером криворіжців може стати Патрік ван Леувен.

Також гендиректор команди повідомив, що Кривбас влітку залишить семеро футболістів.