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Разом із Вернидубом Кривбас залишив весь його тренерський штаб

Олексій Мурзак — 1 червня 2025, 21:52
Разом із Вернидубом Кривбас залишив весь його тренерський штаб
ФК Кривбас

Представники штабу колишнього головного тренера Кривбаса Юрія Вернидуба залишають клуб разом з наставником.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Так, у списку: Дмитро Кара-Мустафа (тренер), Ігор Фокін (тренер з фізичної підготовки), Віталій Вернидуб (тренер), Валерій Михайленко (аналітик), Тарас Гребенюк (тренер воротарів), Гліб Труба (помічник відеоаналітика) та Олексій Кара-Мустафа (помічник відеоаналітика).

Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.

Наступним тренером криворіжців може стати Патрік ван Леувен.

Також гендиректор команди повідомив, що Кривбас влітку залишить семеро футболістів.

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