Разом із Вернидубом Кривбас залишив весь його тренерський штаб
ФК Кривбас
Представники штабу колишнього головного тренера Кривбаса Юрія Вернидуба залишають клуб разом з наставником.
Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.
Так, у списку: Дмитро Кара-Мустафа (тренер), Ігор Фокін (тренер з фізичної підготовки), Віталій Вернидуб (тренер), Валерій Михайленко (аналітик), Тарас Гребенюк (тренер воротарів), Гліб Труба (помічник відеоаналітика) та Олексій Кара-Мустафа (помічник відеоаналітика).
Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.
Наступним тренером криворіжців може стати Патрік ван Леувен.
Також гендиректор команди повідомив, що Кривбас влітку залишить семеро футболістів.