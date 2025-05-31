Кривбас оголосив про відхід Вернидуба з посади головного тренера клубу

Кривбас оголосив про припинення співпраці з головним тренером Юрієм Вернидубом.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

"Контракт головного тренера Юрія Вернидуба 30 червня добігає кінця, і фахівець прийняв рішення не продовжувати співпрацю з Клубом із Кривого Рогу", – йдеться у повідомленні.

За три роки під керівництвом Юрія Миколайовича Кривбас пройшов неймовірний шлях. Зокрема, клуб вперше за 24 роки вийшов у єврокубки, здобув бронзові медалі сезону 2023/24, а сам тренер визнавався найкращим наставником УПЛ 2023 року.

"Ми дякуємо тренеру за професіоналізм, лідерство та відданість Клубу. Історія, яку ми написали разом, назавжди залишиться в серцях криворіжців. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі!", – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.

Наступним тренером криворіжців може стати Патрік ван Леувен.

Також гендиректор команди повідомив, що Кривбас влітку залишить семеро футболістів.