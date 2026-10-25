Шищенко пояснив, чому Буковині не вдалося перемогти Кривбас у 10 турі УПЛ

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував нічию у матчі з Кривбасом в межах 10 туру УПЛ, визнавши, що його підопічним бракувало активності в атаці.

Його слова наводить пресслужба чернівецького клубу.

Він зазначив, що зміна тренера у Кривбасі ускладнила підготовку Буковини до гри. Команда готувалася до одного сценарію, але після призначення Олександра Петракова суперник міг діяти інакше. Водночас деякі напрацьовані варіанти, зокрема позиційні атаки, чернівчанам вдавалося втілювати на полі.

"Нам потрібно набирати очки, щоб підніматися в турнірній таблиці", – сказав Шищенко, додавши, що незадоволений результатом.

За його словами, після попередньої поразки від Кудрівки команда розібрала свої помилки й вважала, що за грою переважала суперника, але не використала створені нагоди.

Раніше результат протистояння прокоментував і новоспечений тренер Кривбаса Олександр Петраков.