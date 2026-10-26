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Тренер Динамо стане асистентом Петракова у Кривбасі – ТаТоТаке

Олександр Булава — 26 жовтня 2026, 15:04
Тренер Динамо стане асистентом Петракова у Кривбасі – ТаТоТаке

Тренер юнацької команди Динамо U-16 Сергій Попов припинив співпрацю з київським клубом та доєднається до штабу Олександра Петракова у Кривбасі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

55-річний спеціаліст провів зустріч із президентом динамівців Ігорем Суркісом, під час якої сторони дійшли згоди щодо розірвання контракту. Таким чином Попов залишає академію Динамо лише через три місяці після початку роботи - про його призначення стало відомо наприкінці липня.

Наставник долучиться до тренерського штабу Кривбаса та стане помічником нового головного тренера криворіжців Олександра Петракова. Минулого тижня сам Петраков підтвердив, що саме Попов виконуватиме роль його асистента.

Зазначимо, що Петраков підписав контракт до кінця сезону-2027/2028. В угоді прописана можливість продовження співпраці ще на один рік. Напередодні тренер дебютував з криворіжцями у чемпіонаті України, зігравши внічию з Буковиною у 10 турі.

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