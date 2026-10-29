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Цими хлопцями я задоволений: Петраков – про матч із Зорею у Кубку України

Олександр Булава — 29 жовтня 2026, 23:23
Цими хлопцями я задоволений: Петраков – про матч із Зорею у Кубку України
Олександр Петраков
Кривбас

Головний тренер криворізького Кривбасу Олександр Петраков відреагував на перемогу над Кривбасом (1:1, 3:2 в серії пенальті) в 1/8 фіналу Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я дуже задоволений. Багато чого не виходило, були проблеми зі стандартами, тож будемо працювати далі. Але я хочу подякувати хлопцям. Хочу сказати всім: вони слухають, я бачу це на власні очі. Немає такого, щоб хтось відвернувся чи не дослухався. Вони все виконують у тренувальному процесі, всі прагнуть результату. Тому цими хлопцями я задоволений. Ротації зараз немає, поки що немає

У першому таймі хвилин 18-20 мали відчутні провали. А потім уже в кінцівці атакували, вибігали, могли забивати. Головне – це їхнє бажання. Переконаний: завдяки такому бажанню прийде й майстерність. Коли є байдужість – я з такими футболістами не працюю. А коли в хлопців горять очі – розумієте, це мої хлопці", – сказав тренер.

Також Петраков розповів плани команди на найближчі дні.

"Їдемо додому. Завтра відновлення: одна група проходить відновлювальні процедури, сауна, інша група тренується. Робимо всю необхідну роботу й готуємося до матчу з Динамо", – підсумував Петраков.

Напередодні визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України.

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