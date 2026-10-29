Цими хлопцями я задоволений: Петраков – про матч із Зорею у Кубку України

Головний тренер криворізького Кривбасу Олександр Петраков відреагував на перемогу над Кривбасом (1:1, 3:2 в серії пенальті) в 1/8 фіналу Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я дуже задоволений. Багато чого не виходило, були проблеми зі стандартами, тож будемо працювати далі. Але я хочу подякувати хлопцям. Хочу сказати всім: вони слухають, я бачу це на власні очі. Немає такого, щоб хтось відвернувся чи не дослухався. Вони все виконують у тренувальному процесі, всі прагнуть результату. Тому цими хлопцями я задоволений. Ротації зараз немає, поки що немає

У першому таймі хвилин 18-20 мали відчутні провали. А потім уже в кінцівці атакували, вибігали, могли забивати. Головне – це їхнє бажання. Переконаний: завдяки такому бажанню прийде й майстерність. Коли є байдужість – я з такими футболістами не працюю. А коли в хлопців горять очі – розумієте, це мої хлопці", – сказав тренер.