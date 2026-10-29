Скрипник – про виліт з Кубку України: Гра була під нашим контролем

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник висловився про поразку команди від Кривбаса по серії пенальті в 1/8 фіналу Кубку України.

Слова фахівця передає пресслужба луганців.

"Сьогодні ми зіграли внічию. На жаль, по пенальті перемогти не вдалося. Я завжди кажу, що серія пенальті це невідʼємна частина футболу. Люди стають чемпіонами світу, перемагаючи по пенальті.

Гра була під нашим контролем. Ми створювали моменти, забили гол. Від нас було більше гостроти. Хотілося б більше реалізації моментів. Хоча б тих, які були в другому таймі. Сподіваюся, що ця поразка не вплине на нас і ми продовжимо набирати очки в чемпіонаті", – розповів Скрипник.

Завершальний матч 1/8 фіналу Кубку України заплановано на 18:00 – львівські Карпати прийматимуть Олександрію.

Зазначимо, що базова дата наступної стадії турніру 2-4 березня 2027 року.

Напередодні Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0, граючи з 30-ї хвилини у більшості через вилучення Тараса Михавка.