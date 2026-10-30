Динамо після кубкового фіаско, двобій Харкова та ЛНЗ: анонс 11 туру УПЛ

У п'ятницю, 30 жовтня, матчем між Шахтарем та Оболонню стартує 11 тур Української Прем'єр-ліги. Ігрова програма розрахована на чотири дні.

Центральною подією туру стане поєдинок ЛНЗ та Харкова. Динамо після провалу в Кубку України зустрінеться з Кривбасом, Полісся, яке лідирує в першості, завітає до Ковалівки, а Карпати спробують перервати безвиграшну серію в матчі з Кудрівкою.

"Чемпіон" розповідає про головні інтриги чергового туру УПЛ.

П'ятниця, 30 жовтня

13:00. Шахтар – Оболонь

Субота, 31 жовтня

13:00. Верес – Чорноморець

13:00. Лівий Берег – Буковина

Неділя, 1 листопада

13:00. Колос – Полісся

13:00. ЛНЗ – Харків

Понеділок, 2 листопада

13:00. Кривбас – Динамо

13:00. Зоря – Епіцентр

18:00. Карпати – Кудрівка

Чи зможуть "пивовари" здивувати чемпіона?

Кубкове "Класичне" продемонструвало, що Шахтар витримує насичений ігровий графік без шкоди для результату. Підопічні Арди Турана розгромили принципового суперника та з гарним настроєм готуються до наступних поєдинків.

Оболонь мала значно більше часу на підготовку до матчу із Шахтарем, адже вилетіла з Кубку України на стадії 1/32 фіналу. Різниця в класі між суперниками колосальна, утім "пивовари" знають, як перемагати "гірників".

ФК Шахтар

У сезоні-2010/11 кияни двічі обіграли чемпіонський склад Шахтаря з мінімальним рахунком – 1:0. Щоправда, відтоді всі наступні поєдинки завершувалися на користь донеччан.

У минулому сезоні підопічні Турана двічі перемогли Оболонь – 6:0 та 3:1. Чи зможе нове покоління "пивоварів" створити сенсацію?

Верес і Чорноморець шукатимуть вихід із турнірної кризи

Обидві команди підійшли до очного поєдинку з неприємними серіями. Верес зазнав трьох поспіль поразок у чемпіонаті України, опустившись на 11-те місце. Перемога над Лівим Берегом (1:0) в 1/8 фіналу Кубка України має додати команді впевненості.

НК Верес

Безвиграшна серія Чорноморця налічує вже шість матчів. Щоправда, у трьох поєдинках "моряки" здобули по одному очку. У турнірній таблиці одесити перебувають у зоні перехідних матчів.

В історії очних протистоянь перевагу має Верес: 9 перемог проти 6 у Чорноморця. Ще два матчі завершилися внічию. Востаннє команди зустрічалися в сезоні-2024/25. В Одесі суперники не визначили переможця (1:1), а в Рівному мінімальну перемогу здобув Верес (2:1).

Колишні суперники з Першої ліги вперше зустрінуться в еліті

У минулому сезоні Лівий Берег та Буковина були суперниками в боротьбі за вихід в УПЛ у Першій лізі. "Жовто-чорні" двічі обіграли "лелек" – 2:1 та 3:1. Зрештою обидві команди пробилися до елітного дивізіону, де продовжать суперництво.

У 10-му турі Лівий Берег виборов нічию з черкаським ЛНЗ (0:0), перервавши двоматчеву серію поразок.

З таким самим рахунком завершився й домашній матч Буковини з Кривбасом. Чернівецька команда не перемагає з 31 серпня, коли розгромила Динамо (3:0). Неприємна серія підопічних Сергія Шищенка триває вже шість поєдинків.

ФК Буковина

Колос спробує зупинити лідера УПЛ

Владислав Велетень є одним із найкращих бомбардирів протистояння Колоса та Полісся. На рахунку вінгера два голи у ворота житомирської команди, за яку він нині виступає. Проте свою колишню команду Велетень ще не засмучував.

У минулому сезоні суперники обмінялися виїзними перемогами: Полісся обіграло Колос у Ковалівці (2:0), а "хлібороби" здобули звитягу в Житомирі – 1:0.

ФК Колос

Команда Руслана Ротаня наразі лідирує в чемпіонаті і в матчі з ковалівцями спробує закріпитися на першій сходинці. Натомість Колосу потрібно набирати очки після невдалого старту сезону.

Переможна серія Харкова проти амбіцій віцечемпіона

Центральний матч 11 туру відбудеться в Черкасах. ЛНЗ сенсаційно припинив виступи в Кубку України, поступившись першоліговому Металісту (0:1). Віцечемпіон минулого сезону тепер повністю зосередиться на чемпіонаті.

Їхній суперник теж ледь не став співавтором кубкової сенсації, адже лише на останніх хвилинах Харків вирвав перемогу в аматорського Маяка (2:1). Однак повернімося до чемпіонату.

Харків приїде до Черкас на тлі рекордної переможної серії, яка триває вже шість матчів. Результати ЛНЗ не настільки вражаючі: в останніх шести поєдинках підопічні Віталія Пономарьова здобули три перемоги, двічі зіграли внічию та одного разу програли.

В очних протистояннях команд повний паритет: по одній перемозі та дві нічиї. Різниця забитих і пропущених м'ячів становить 3:3.

ФК Харків

Петраков дебютує вдома, Кендзьорек прагне реабілітації

Кривбас і Динамо опинилися в схожих ситуаціях. В обох командах нові тренери, які роблять перші кроки на нових посадах. Дещо в кращому становищі Мацей Кендзьорек, який уже рік працює в столичному клубі й принаймні знає гравців на ім'я.

Для Олександра Петракова гра проти Динамо буде першою домашньою на чолі Кривбасу. Напередодні 69-річний фахівець представив тренерський штаб, який допомагатиме йому в роботі.

Динамо гратиме на тлі фіаско в Кубку України, де "біло-сині" отримали три вилучення та поступилися Шахтарю (0:3). Тепер команді потрібно реабілітуватися.

ФК Шахтар

Статистика протистояння з Динамо для Кривбасу виглядає катастрофічно: вісім поразок в останніх восьми поєдинках. Загалом криворіжці лише двічі перемагали Динамо: у 1993 році – 1:0 та у 2009-му – 2:1. Кривбас – одна з улюблених команд Андрія Ярмоленка, якому він забив 10 голів. Тож, можливо, саме в матчі з криворіжцями лідер Динамо поб'є "вічний" бомбардирський рекорд Максима Шацьких?

Як Зоря зіграє після Шахтаря?

Чорна смуга Епіцентра затягнулася. Команда Сергія Нагорняка не перемагає в чемпіонаті вже шість матчів. Лише у двох із цих поєдинків подоляни здобули по одному балу.

Натомість Зоря в минулому турі зуміла відібрати очки в Шахтаря, зігравши внічию. Зазвичай після успішного матчу проти гранда команда переживає спад результатів. Тож чи зуміє Віктор Скрипник налаштувати своїх гравців на поєдинок з Епіцентром?

ФК Зоря

У минулому сезоні Зоря двічі перемагала команду з Кам'янця-Подільського з мінімальною різницею – 1:0 та 2:1. В обох колективах є яскраві індивідуальності, зокрема Жерсон Родрігес та Карлос Рохас, тож нудним матч точно не буде.

Карпати проти незручної Кудрівки

Поєдинок у Львові між Карпатами та Кудрівкою закриватиме програму 11-го туру. "Зелено-білі" вже понад місяць не можуть здобути перемогу в чемпіонаті. Безвиграшна серія команди Франа Фернандеса триває чотири матчі. "Леви" вже випали з топ-3 та опустилися на п'яте місце. На довгій дистанції їм складно конкурувати з грандами.

Кудрівка в минулому турі програла Динамо (1:3), намагаючись грати у відкритий футбол. Команда Олександра Протченка знову опустилася на останнє місце в таблиці, тож їй потрібно набирати очки.

У попередньому сезоні Кудрівка зарекомендувала себе як незручний суперник для Карпат – обидва очні поєдинки завершилися внічию. Крім того, у матчі на стадіоні "Україна" "зелено-білим" не допоможе захисник Жан Педрозу, якого вилучили в грі з Чорноморцем.

ФК Карпати

Де дивитися матчі 11 туру УПЛ

Усі матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також на міжнародних майданчиках OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковому телебаченні Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV оперативно публікуватимуть огляди матчів, найкращі моменти, післяматчеві інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.