Влучив так гарно в щелепу: Очеретько – про вилучення Михавка у "Класичному"

Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько розповів про вилучення Тараса Михавка в матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Динамо.

Про це повідомляє Футбол 24.

У першому таймі захисник киян відмахнувся від футболіста "гірників", за що отримав червону картку від Віктора Копієвського. Гравець донеччан зізнався, як бачив цей епізод під час гри.

"Відчув контакт по обличчю – що Михавко вдарив. Влучив так гарно в щелепу, я впав. Потім сказали, що йому дали червону картку. І все", – сказав Очеретько.

Зазначимо, що Михавко отримав вилучення на 30-й хвилині, коли рахунок був рівний. "Гірники" вийшли вперед наприкінці першого тайму та врешті-решт здобули перемогу 3:0.

Після зустрічі Тарас перепросив за те, що підвів команду. Молодий захисник взяв відповідальність за підсумковий результат і пообіцяв виправитись.

Нагадаємо, що незабаром Шахтар і Динамо знову зійдуться на полі. Наступне "Класичне" відбудеться 8 листопада в межах 12-го туру УПЛ.