Кривбас – Динамо: коли та де дивитися матч 11 туру УПЛ

У понеділок, 2 листопада, відбудеться матч 11 туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Кривбас вдома прийматиме Динамо.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Гірник". Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 26 квітня. Тоді "біло-сині" у феєричному протистоянні здобули перемогу з рахунком 6:5.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні обидва клуби вже змінили наставників. Кривбас очолив Олександр Петраков, а в Динамо виконувачем обов'язків головного тренера став Мацей Кендзьорек після звільнення Ігоря Костюка.