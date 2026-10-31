М'яч узагалі був на іншій ділянці поля: Пятов оцінив справедливість вилучення Михавка у "Класичному"

Андрій Пятов поділився думкою щодо вилучення Тараса Михавка за відмашку в матчі 1/8 фіналу Кубку України між Шахтарем і Динамо, яке викликало великий резонанс

Про це повідомляє УФ.

"На кутових один футболіст тягне іншого за футболку, той у відповідь штовхається. Суддя підходить і показує жовті картки, але не призначає пенальті чи штрафний в інший бік. Очеретько отримав жовту за штовханину, а реакція Михавка вже тягнула на червону. Тому вважаю, що рішення було правильним. Якщо трактувати цей епізод так, як деякі наші спеціалісти, то на кожному кутовому можна призначати по п'ять пенальті або штрафних в інший бік. Адже всі футболісти тримають один одного за футболки", – сказав Пятов.

Колишній воротар збірної України пояснив, чому в цьому епізоді рефері ухвалив саме таке рішення. При цьому він не виключає можливості, що Олег Очеретько провокував суперника:

"Якщо м'яча немає в цій зоні, то це не фол. Якби передача йшла на Михавка, він намагався пробити, а Очеретько тримав його за футболку, тоді це були б червона картка Олегу та пенальті. Але м'яч узагалі був на іншій ділянці поля. Очеретько тримає Михавка, той відповідає. Можливо, з боку Очеретька була провокація, і Михавко на неї піддався. Але він же не впав. Тоді про який пенальті йдеться?"

Зазначимо, що Михавко отримав вилучення на 30-й хвилині, коли рахунок був рівний. "Гірники" вийшли вперед наприкінці першого тайму та врешті-решт здобули перемогу 3:0.

Після зустрічі Тарас перепросив за те, що підвів команду. Молодий захисник взяв відповідальність за підсумковий результат і пообіцяв виправитись.

Нагадаємо, що незабаром Шахтар і Динамо знову зійдуться на полі. Наступне "Класичне" відбудеться 8 листопада в межах 12-го туру УПЛ.