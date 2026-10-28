Кендзьорек оголосив ціль Динамо на сезон після вильоту з Кубку України

Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек розповів про амбіції київської команди в сезоні-2026/27 після вильоту з Кубку України від Шахтаря (0:3).

Своїми думками він поділився на післяматчевій пресконференції.

Фахівець заявив, що "біло-сині" ставлять перед собою максимальні цілі в чемпіонаті. Вони готові боротися за золоті медалі, попри складний старт.

"Ми всі чудово розуміємо, у якому моменті перебуваємо. Це ювілейний рік для клубу. Динамо – команда, яка бореться тільки за перші місця та трофеї. Друге місце – це вже той, хто перший програв. Тому ми боротимемося до перемоги. Я намагаюся рухатися від гри до гри, і найважливіший матч – наступний, проти Кривбаса. Після сьогоднішньої гри є багато над чим подумати. Зараз готуватимемося до наступного поєдинку", – сказав поляк.

Зазначимо, що Мацей Кендзьорек очолив киян після відставки Ігоря Костюка. В першому матчі під його керівництвом "біло-сині" здолали Кудрівку (3:1).

Нагадаємо, що незабаром Шахтар і Динамо знову зійдуться на полі. Наступне "Класичне" відбудеться 8 листопада в межах 12-го туру УПЛ.

У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на "Динамо" чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із "біло-синіми" та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

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