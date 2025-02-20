Один з лідерів Мілана влітку може покинути клуб, якщо тренером залишиться Консейсау

Півзахисник Мілана Крістіан Пулішич у поганих стосунках із тренером Сержіу Консейсау і може залишити клуб улітку, якщо португалець залишиться біля керма команди.

Про це повідомляє Football Italia.

Гравець мав особистий конфлікт із тренером після поразки Мілана від Динамо Загреб у Лізі чемпіонів. Окрім нього, низка гравців Мілана не схвалюють жорсткі методи тренера.

Раніше повідомлялося, що Пулішич найближчим часом може продовжити контракт з італійським клубом.

Нагадаємо, Консейсау підписав контракт з Міланом до червня 2026 року, але клуб має можливість розірвати угоду наприкінці сезону, якщо команда не потрапить до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.