Португальський фахівець Сержіу Консейсау очолив Мілан.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Контракт із 50-річний фахівцем підписаний до кінця сезону 2025/26. Він замінить свого земляка Паулу Фонсеку, якого було звільнено сьогодні. В останньому матчі із португальцем на чолі команди Мілан не зміг переграти Рому.

Консейсау розпочав кар'єру ще в 2012 році. Він тренував Ольяненсе, Академіку, Брагу, Віторію, Нант та Порту.

"Драконів" він тренував із 2017 до 2024 року. Порту під його керівництвом тричі ставав чемпіоном та 4 рази завоював Кубок Португалії.

В якості гравця в Італії Сержіу грав за Лаціо, Парму та Інтер. На його рахунку 12 голів за 56 матчів у складі збірної Португалії.

Дебютний матч Мілан зіграє проти Ювентуса. Гра відбудеться 3 січня. За Ювентус виступає його син Франсішку Консейсау.