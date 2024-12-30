Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Консейсау очолив Мілан

Руслан Травкін — 30 грудня 2024, 15:59
Консейсау очолив Мілан
Сержіу Консейсау
acmilan.com

Португальський фахівець Сержіу Консейсау очолив Мілан.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Контракт із 50-річний фахівцем підписаний до кінця сезону 2025/26. Він замінить свого земляка Паулу Фонсеку, якого було звільнено сьогодні. В останньому матчі із португальцем на чолі команди Мілан не зміг переграти Рому.

Консейсау розпочав кар'єру ще в 2012 році. Він тренував Ольяненсе, Академіку, Брагу, Віторію, Нант та Порту.

"Драконів" він тренував із 2017 до 2024 року. Порту під його керівництвом тричі ставав чемпіоном та 4 рази завоював Кубок Португалії. 

В якості гравця в Італії Сержіу грав за Лаціо, Парму та Інтер. На його рахунку 12 голів за 56 матчів у складі збірної Португалії. 

Дебютний матч Мілан зіграє проти Ювентуса. Гра відбудеться 3 січня. За Ювентус виступає його син Франсішку Консейсау.

Мілан Новий тренер Паулу Фонсека Сержіу Консейсау

Мілан

Мілан оголосив про звільнення Фонсеки
Фонсека: Це правда, мене звільнили з Мілана
Мілан найближчим часом звільнить Фонсеку
Асист Довбика у матчі з Міланом, Ювентус не зміг здолати Фіорентину, Наполі дотиснув Венецію у матчі 18 туру Серії А
П'ятою в дотик: Довбик асистував на Дибалу в матчі проти Мілана

Останні новини