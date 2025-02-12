Мілан близький до продовження контракту з одним із своїх лідерів

Півзахисник Мілана Крістіан Пулішич найближчим часом може продовжити контракт з італійським клубом.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, 26-річний американець знаходиться за крок від підписання нового контракту з "россонері" до літа 2029 року.

За умовами нової угоди зарплата Пулішича має скласти 5 мільйонів євро на рік. Його чинний контракт спливає влітку 2027 року.

У поточному сезоні футболіст провів за Мілан 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 9 асистів.

Раніше форвард Челсі та збірної Португалії Жоау Фелікс став гравцем Мілана.