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Роналду назвав причину, через яку може завершити кар'єру

Станіслав Лисак — 9 червня 2025, 08:28
Роналду назвав причину, через яку може завершити кар'єру
Getty Images

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може завершити професійну кар'єру, якщо отримає серйозну травму.

Про це він розповів після фіналу Ліги націй Португалія – Іспанія (2:2, 5:3 по пенальті).

"Ви знаєте, скільки мені вже років, очевидно, що я ближче до кінця, ніж був на початку, але я повинен насолоджуватися кожною миттю. Якщо я не отримаю серйозної травми, я буду продовжувати", – сказав Роналду.

Зауважимо, що португалець не зміг завершити матч з Іспанією та був замінений на 88 хвилині. Після гри Роналду заявив, що готовий був зламати ногу заради перемоги в фіналі.

Нагадаємо, що гол Кріштіану на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі. "Команда обраних" стала дебютним переможцем Ліги націй у 2019 році. Після португальців турнір вигравали збірна Франції (2021) та збірна Іспанії (2023).

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