Роналду назвав причину, через яку може завершити кар'єру

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може завершити професійну кар'єру, якщо отримає серйозну травму.

Про це він розповів після фіналу Ліги націй Португалія – Іспанія (2:2, 5:3 по пенальті).

"Ви знаєте, скільки мені вже років, очевидно, що я ближче до кінця, ніж був на початку, але я повинен насолоджуватися кожною миттю. Якщо я не отримаю серйозної травми, я буду продовжувати", – сказав Роналду.

Зауважимо, що португалець не зміг завершити матч з Іспанією та був замінений на 88 хвилині. Після гри Роналду заявив, що готовий був зламати ногу заради перемоги в фіналі.

Нагадаємо, що гол Кріштіану на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі. "Команда обраних" стала дебютним переможцем Ліги націй у 2019 році. Після португальців турнір вигравали збірна Франції (2021) та збірна Іспанії (2023).