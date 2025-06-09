Гол Роналду та серія пенальті: огляд фіналу Ліги націй Португалія – Іспанія

У неділю, 8 червня, в Мюнхені на "Альянц Арені" в межах фіналу Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 збірна Португалії обіграла національну команду Іспанії.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА сезону-2024/25

Фінал, 8 червня

Португалія – Іспанія 2:2 (1:2) – за пенальті 5:3

Голи: 0:1 – 21 Субіменді, 1:1 – 26 Мендеш, 1:2 – 45 Оярсабаль, 2:2 – 61 Роналду.

Португалія: Кошта – Ж. Невеш (46 Семеду), Діаш, Інасіу (74 Вейга), Мендеш – Б. Сілва (74 Леау), Вітінья, Нету (106 Жота), Фернандеш, Консейсау (46 Р. Невеш) – Роналду (88 Рамуш).

Іспанія: Сімон – Мінгеса (92 Порро), Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья – Педрі (74 Іско), Субіменді, Руїс (74 Меріно) – Ямал (106 Піно), Оярсабаль (111 Мората), Вільямс (92 Баена).

Попередження: Інасіу, Нету, Мендеш – Руїс, Ле Норман, Баена, Порро.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі. "Команда обраних" стала дебютним переможцем Ліги націй у 2019 році.

Після португальців турнір вигравали збірна Франції (2021) та збірна Іспанії (2023).