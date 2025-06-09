Португалія стала першим в історії дворазовим переможцем Ліги націй

У неділю, 8 червня, на мюнхенській "Альянц Арені" відбувся фінальний матч Ліги націй УЄФА сезону-2024/25, у якому тріумфувала Португалія.

Основний час поєдинку проти Іспанії закінчився нічийним результатом 2:2. В екстратаймах жодна з команд не змогла вирвати перемогу.

Тож переможець турніру визначався у серії післяматчевих пенальті, де більш влучними були португальці (5:3), що принесло їм перемогу.

Для Португалії це вже друга перемога в Лізі націй, що стало новим рекордом змагання – раніше ніхто не міг похвалитися статусом дворазового переможця турніру.

Дебютний розіграш Ліги націй у 2019 році завершився перемогою саме збірної Португалії. Тоді "команда обраних" у фіналі здолала Нідерланди (1:0).

У 2021 році Франція переграла Іспанію (2:1), а в 2023 році іспанці у своєму другому фіналі поспіль реабілітувалися, обігравши Хорватію (0:0 в основний час, 5:4 у серії пенальті).

Нагадаємо, що Віктор Циганков може опинитися в АПЛ та навіть стати одноклубником Іллі Забарного.

Раніше стало відомо, що Роберт Левандовський відмовився грати за збірну Польщі..