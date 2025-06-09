Роналду: Заради збірної Португалії я готовий був зламати ногу

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що відчував травму ще напередодні фіналу Ліги конференцій проти Іспанії (2:2, 5:3 по пенальті).

Про бажання грати в матчі за трофей португалець розповів після матчу.

Нагадаємо, що 40-річний нападник був замінений на 88 хвилині поєдинку через пошкодження.

"Я відчував травму ще під час розминки, вона турбувала мене вже деякий час. Але заради Португалії я готовий був зламати ногу. Це титул, я мусив грати і віддав усі сили", – сказав Роналду.

Гол Кріштіану Роналду на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі. "Команда обраних" стала дебютним переможцем Ліги націй у 2019 році. Після португальців турнір вигравали збірна Франції (2021) та збірна Іспанії (2023).