Збірна Сербії отримала санкції від УЄФА за расистську поведінку вболівальників

Збірна Сербії отримала низку санкцій від УЄФА за расистську та дискримінаційну поведінку вболівальників у матчах Ліги націй проти Греції (1:2) та Нідерландів (1:2).

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, серби свій наступний домашній поєдинок проведуть за закритими дверима без вболівальників. Також "орли" та футбольна асоціація Сербії отримали штраф на суму 50 000 євро.

Окрім того, через поведінку фанатів сербський футбольний орган отримав стягнення на 22 500 євро за поширення повідомлень неспортивного характеру, 2000 євро – за використання піротехніки та 15 000 євро – за вторгнення на поле під час гри.

За підсумками окремої справи щодо виїзного матчу проти Нідерландів (1:2) Сербська футбольна асоціація була двічі оштрафована на 20 тисяч євро за расистську діяльність з боку вболівальників та поширення повідомлень неспортивного характеру.

Також УЄФА наклав умовно з випробувальним терміном на 2 роки заборону на продаж квитків одного виїзного матчу команди.

Зауважимо, що "орли" програли перші чотири матчі Ліги націй у дивізіоні А. У турнірній таблиці команда посідає останнє місце з нулем залікових балів.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня минулого року збірну Сербії очолив Велько Паунович.