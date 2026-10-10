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Збірна Сербії отримала санкції від УЄФА за расистську поведінку вболівальників

Микола Літвінов — 10 жовтня 2026, 22:06
Збірна Сербії отримала санкції від УЄФА за расистську поведінку вболівальників
fudbalskisavezsrbije/instagram

Збірна Сербії отримала низку санкцій від УЄФА за расистську та дискримінаційну поведінку вболівальників у матчах Ліги націй проти Греції (1:2) та Нідерландів (1:2).

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, серби свій наступний домашній поєдинок проведуть за закритими дверима без вболівальників. Також "орли" та футбольна асоціація Сербії отримали штраф на суму 50 000 євро.

Окрім того, через поведінку фанатів сербський футбольний орган отримав стягнення на 22 500 євро за поширення повідомлень неспортивного характеру, 2000 євро – за використання піротехніки та 15 000 євро за вторгнення на поле під час гри.

За підсумками окремої справи щодо виїзного матчу проти Нідерландів (1:2) Сербська футбольна асоціація була двічі оштрафована на 20 тисяч євро за расистську діяльність з боку вболівальників та поширення повідомлень неспортивного характеру.

Також УЄФА наклав умовно з випробувальним терміном на 2 роки заборону на продаж квитків одного виїзного матчу команди.

Зауважимо, що "орли" програли перші чотири матчі Ліги націй у дивізіоні А. У турнірній таблиці команда посідає останнє місце з нулем залікових балів.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня минулого року збірну Сербії очолив Велько Паунович.

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