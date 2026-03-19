Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Костюк – про рекорди Ярмоленка та Пономаренка: Гравці ставлять перемоги на перше місце

Сергій Шаховець — 19 березня 2026, 15:42
Костюк – про рекорди Ярмоленка та Пономаренка: Гравці ставлять перемоги на перше місце
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк висловився про рекордні голи Андрія Ярмоленка та Матвія Пономаренка у переможному матчі проти Олександрії (5:0).

Про це фахівець розповів у флеш-інтерв'ю УПЛ-ТБ.

Костюк зазначив, що усі гравці перш за все дбають про командний результат, а не особисті рекорди.

"Рекорди Ярмоленка та Пономаренка? Гравці ставлять перемоги на перше місце. А голи – це майстерність. Якщо в команді гравці, які діють насамперед на команду, то це приносить результат", – сказав Костюк.

Тренер Динамо також відмітив своїх футболістів, які підсилили гру у другому таймі.

"Провели потужний матч. Перед грою доносили гравцям, що перед паузою треба було закінчити мікроцикл перемогою. Звичайно, якість поля не завжди дозволяла грати так, як хотіли – були помилки в передачах. Десь просіли у другому таймі, але футболісти потужно вийшли на заміну і дозволили перемогти", – сказав Костюк.

Нагадаємо, що у матчі 21-го туру УПЛ Андрій Ярмоленко забив свій 119-й гол в елітному дивізіоні, а Матвій Пономаренко одноосібно очолив бомбардирську гонку чемпіонату України та побив клубний рекорд за тривалістю гольової серії.

Останні новини