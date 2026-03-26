Я не міг цього сказати, доки він не оголосив про свій відхід: комісар МЛС – про зацікавленість ліги у трансфері Салаха

Комісар МЛС Дон Гарбер висловив бажання бачити єгипетського нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха в чемпіонаті США.

Його слова передає The Athletic.

"Я не міг цього сказати, доки він не оголосив про свій відхід із Ліверпуля. Але який би він був чудовий гравець у МЛС! І я думаю, що ми змогли б надати йому чудові умови".

Нагадаємо, 24 березня, Ліверпуль оголосив про дострокове розірвання контракту із Салахом за спільною згодою, про що гравець особисто попросив якнайшвидше розповісти вболівальникам задля прозорості. 33-річний египтянин покине клуб вільним агентом після завершення поточного сезону.

Мохаммед перейшов у Ліверпуль з Роми у 2017 році. За цей час він допоміг клубу здобути два титули Прем'єр-ліги, виграти Лігу чемпіонів УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги, а також Суперкубок Англії.

У своєму прощальному сезоні за англійський гранд вже провів 34 гри (10 м'ячів і 9 гольових передач), а команда Арне Слота після 31 туру посідає 5-те місце у таблиці АПЛ (49 балів).

Окрім варіантів у США, гравцем цікавляться саудівські клуби Аль-Іттіхад, Аль-Наср, Аль-Хілаль та Аль-Ахлі, тоді як можливість переходу до турецького Фенербахче агент футболіста виключив.