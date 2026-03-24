Ліверпуль дозволить Салаху покинути клуб у статусі вільного агента – інсайдер

Англійський Ліверпуль дозволить нападнику Мохаммеду Салаху піти з команди у статусі вільного агента, попри наявність контракту до червня 2027 року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво "мерсисайдців" прийняло бажання єгипетського футболіста розпочати новий етап у своїй кар'єрі, зокрема через його внесок в історію клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, Ліверпуль оголосив про дострокове розірвання контракту із Салахом за спільною згодою, про що гравець особисто попросив якнайшвидше розповісти вболівальникам задля прозорості. 33-річний египтянин покине клуб після завершення поточного сезону.

Зауважимо, Мохаммед перейшов у Ліверпуль з Рома у 2017 році. За цей час він допоміг клубу здобути два титули Прем'єр-лігу, Ліга чемпіонів УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, два Кубок англійської ліги, а також Суперкубок Англії.

У поточному сезоні на рахунку Салаха 10 голів і 9 асистів у 34 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.