Бронзовий призер ЧС-2018 та переможець ЛЧ завершив кар’єру

Бельгійський голкіпер Сімон Міньйоле оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це 38-річний футболіст повідомив на своїй сторінці у мережі X.

"Слів недостатньо, щоб описати мої почуття… Я безмежно вдячний усім, хто мене підтримував, усім, хто вірив у мене. Для мене честь – завершити кар'єру в цьому прекрасному клубі разом із уболівальниками, усіма працівниками клубу та моїми близькими", – написав Міньоле.

No words to describe what I’m feeling…



Forever grateful. For everyone who supported me, for everyone who believed in me.🙏🏻💭



It’s an honor to finish my career at this beautiful club, together with the fans, everyone at the club and all my loved ones.💙🖤



Simon, out.❤️ pic.twitter.com/TVk5xGFKR0 — Simon Mignolet (@SMignolet) May 24, 2026

Під час професійної кар'єри воротар захищав кольори чотирьох клубів: у Бельгії – Сент-Трюйден і Брюгге, а в Англії – Сандерленд і Ліверпуль.

У складі "мерсісайдців" Міньоле став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19. Разом із Брюгге двічі ставав чемпіоном Бельгії. У 2010 році був визнаний найкращим воротарем року в Бельгії.

Цікаво, що за Брюгге Міньйоле дебютував у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо у сезоні 2019/20. Тоді за підсумком двох поєдинків перемогу здобули "біло-сині".

За збірну Бельгії голкіпер зіграв 35 матчів та став бронзовим призером ЧС-2018.

Раніше повідомлялося, що 19-річний воротар львівських Карпат Назар Домчак продовжить кар'єру у празькій Славії, яка у наступному сезоні виступатиме у Лізі чемпіонів.