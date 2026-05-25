Бронзовий призер ЧС-2018 та переможець ЛЧ завершив кар’єру
Бельгійський голкіпер Сімон Міньйоле оголосив про завершення ігрової кар'єри.
Про це 38-річний футболіст повідомив на своїй сторінці у мережі X.
"Слів недостатньо, щоб описати мої почуття… Я безмежно вдячний усім, хто мене підтримував, усім, хто вірив у мене.
Для мене честь – завершити кар'єру в цьому прекрасному клубі разом із уболівальниками, усіма працівниками клубу та моїми близькими", – написав Міньоле.
Під час професійної кар'єри воротар захищав кольори чотирьох клубів: у Бельгії – Сент-Трюйден і Брюгге, а в Англії – Сандерленд і Ліверпуль.
У складі "мерсісайдців" Міньоле став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19. Разом із Брюгге двічі ставав чемпіоном Бельгії. У 2010 році був визнаний найкращим воротарем року в Бельгії.
Цікаво, що за Брюгге Міньйоле дебютував у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо у сезоні 2019/20. Тоді за підсумком двох поєдинків перемогу здобули "біло-сині".
За збірну Бельгії голкіпер зіграв 35 матчів та став бронзовим призером ЧС-2018.
Раніше повідомлялося, що 19-річний воротар львівських Карпат Назар Домчак продовжить кар'єру у празькій Славії, яка у наступному сезоні виступатиме у Лізі чемпіонів.