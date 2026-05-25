Провідний гравець Ліверпуля продовжить кар'єру у Тоттенгемі – інсайдер

Лівий захисник Ендрю Робертсон продовжить виступи в АПЛ після відходу з Ліверпуля.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Зазначається, що шотландський футболіст уклав угоду з Тоттенгемом, який лише в останньому турі гарантував собі збереження прописки в англійській першості.

За інформацією авторитетного інсайдера, контракт буде розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що саме "шпори" лідирували у боротьбі за 32-річного флангового оборонця.

Також були чутки про ймовірний перехід Робертсона до італійського Мілана.

Шотландський гравець виступав за Ліверпуль з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "мерсисайдців" 378 ігор (14 голів та 69 асистів), а також завоював 9 титулів.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 за англійський гранд відзначився 3 м'ячами та 2 гольовими передачами у 36 матчах в усіх клубних турнірах.

Ліверпуль із Робертсоном фінішував п'ятим у розіграші АПЛ-2025/26 (60 балів). У крайньому турі "мерсисайдці" розписали нічию 1:1 з Брентфордом.