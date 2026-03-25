Саудівські клуби влаштували "голодні ігри" за Салахом, який покине Ліверпуль

Нападник Мохаммед Салах, який оголосив про свій відхід із Ліверпуля по закінченні поточного сезону-2025/26, може продовжити свою кар'єру у Саудівській Аравії.

Одразу чотири саудівські клуби хочуть підписати єгиптянина, який влітку 2026-го буде у статусі вільного агента.

За 33-річним правим вінгером "мерсисайдців" стежать Аль-Іттіхад, Аль-Наср, Аль-Хілаль та Аль-Ахлі Джидда. Однак останнє слово у ймовірному трансфері буде мати зірковий футболіст.

Зазначається, що Міністерство спорту Саудівської Аравії також братиме участь у будь-якому рішенні щодо підписання Салаха. Окрім саудівських клубів, в атакувального футболіста очікується чимало варіантів від інших колективів.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль відхилив усну 150-мільйонну (у фунтах) пропозицію щодо Салаха від Аль-Іттіхад.

Нагадаємо, що наприкінці 2025-го з'явилась інформація про зацікавленість до Мохаммеда зі сторони турецького Фенербахче. Однак агент гравця виключив такий варіант.

Салах виступає за Ліверпуль з літа 2017-го. Відтоді відіграв у футболці "мерсисайдців" 435 поєдинків, у яких відзначився 255 голами та 122 асистами.

У своєму прощальному сезоні за англійський гранд вже провів 34 гри (10 м'ячів і 9 гольових передач), а команда Арне Слота після 31 туру посідає 5-те місце у таблиці АПЛ (49 балів).