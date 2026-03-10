Осінь Фараона: як Ліверпуль потерпає від старості Мохамеда Салаха

Все ще чинний чемпіон Англії Ліверпуль переживає скруту, яку важко було спрогнозувати.

Влітку 2025 року вони витратили на трансфери 483 млн євро – і де результат? У якому турнірі?

Та проблема не лише в новачках; точніше, вони навіть другорядні.

Насамперед Ліверпуль страждає через втрату генія – того, хто очолював погоню за титулами впродовж останніх 9 років.

Чемпіон розповідає, як завершується на "Енфілді" ера Мохамеда Салаха.

***

Насправді це приходить за всіма; така вже людська природа.

У 2011 році Гарі Невілл, якому стукнуло 35, вийшов на матч з Вест Бромом, де його опонентом на фланзі був Джером Томас.

Хто такий цей Томас?

Та просто непоганий лівий вінгер; 150 матчів в АПЛ за 4 різні клуби.

Це Невілл змусив Джерома виглядати так, ніби він Кріштіану Роналду.

"Ти влип, чи не так?" – констатував помічник сера Алекса Майк Фелан, коли Гаррі вкидав аут неподалік.

Вже на 71-й хвилині Фергюсон пожалів ветерана і прибрав з поля, а наступного дня Невілл чесно прийшов до кабінету тренера й сказав, що більше не тягне. Відтоді він не зіграв за МЮ ні хвилини.

Іноді вік наздоганяє аж надто раптово.

І коли Ліверпуль принизливо програв вдома ПСВ 1:4 у листопаді, легенда клубу Джеймі Каррагер озвучив те, що думали мільйони:

"Мо Салах виглядає так, ніби його ноги відключилися. Мені не подобається критикувати його чи Ван Дейка, бо вони зробили легендарні речі. Але зараз у Салаха ніби відключилося тіло".

***

Так, Мохамед Салах постарів.

Йому 33, тож це навіть пізніше, ніж більшість вінгерів, які покладаються на дриблінг та швидкість.

І, подібно до Невілла, все сталося стрімко. Ще минулого сезону Момо видав 34+23, привів Ліверпуль до чемпіонства; був визнаним Гравцем року Асоціаціями футболістів та журналістів.

Салах не просив, а вимагав у клубу контракт на 400 тисяч фунтів в тиждень – тоді здавалося, що справедливо.

От і боси Ліверпуля на хвилі успіху втратили голову.

Продаж Луїса Діаса та відсутність швидкісних вінгерів серед літніх новачків – це стратегічний прорахунок. Вони добровільно почали сезон, маючи лише одного ветерана, що міг забігати за спини та дриблінгувати.

Невже не бачили, що вже у АПЛ-2024/25 Салах бігав рекордно мало?

Opta знала, а вони – ні?

Салах бігав рекордно мало без м'яча у сезоні-2024/25, nytimes.com

Так, Салах тоді ще був лідером, але значною мірою тому, що Арне Слот перебудував футбол під його старіюче тіло.

На додачу він отримував найбільше зиску від талантів Трента Александра-Арнольда, а той переїхав до Мадрида.

"Відхід Трента вдарив по Салаху. Трент часто йшов у центр, забирав з собою опікунів, звільняючи простір Момо. А коли Салах йшов у дриблінг, то Трент відкривався під подачу, ще раз відволікаючи увагу", – каже ексзахисник червоних Стівен Ворнок.

Виходить, ті, хто маскував слабкості Салаха, поїхали.

А ті, хто нічим не міг допомогти, як-от стоячий Віртц чи прямолінійний Фрімпонг, прибули на "Енфілд".

Геніально ж.

Салах з Трентом та без, theanalyst.com

***

А Салах – що?

Коли зрозумів, що вже не той, і на полі мало що виходить, Момо розсердився.

Якось раз навіть не віддав Віртцу на порожні ворота, піднявши бурю в ЗМІ.

"Я думаю, цим він підвів насамперед себе. У клубі є хлопець, який тільки що перейшов і потребує голів більше. Віддай йому легкий пас, будь же послом клубу, підійди до нього, обійми й скажи: "Ти – той, хто поведе Ліверпуль вперед. Мені голи вже не потрібні", – казав Каррагер.

Ідеаліст!

А Ліверпуль, тим часом, сипався, бо разом із Салахом в поганій формі до сезону підійшли і Конате, і Маккалістер, і Гакпо.

На додачу вони ж усі "стоячі", а бігти, пресингувати, обігрувати, прориватися на всіх парах хто мав?

Слот відійшов від гегенпресингу Юргена Клоппа, та все ж інтенсивність важлива. Днями-от проти Вулвергемптона Ліверпуль почав атаку з трьох передач за 22 секунди, а тоді ще 55 секунд перекочував м'яч на своїй половині. Ясно, що навіть найгірша оборона АПЛ впоралася.

У Ліверпуля різко поменшало контратак, .nytimes.com

І це ще зараз хоч компактність у червоних з'явилася, а восени не було і її, тож до грудня вони програли 10 матчів з 14.

Слот мусив бодай намагатися щось змінити.

Салах же, опинившись у запасі, видав у собі найбільшого егоїста в історії "Енфілда":

"Я не знаю, чому це відбувається зі мною. Я не розумію цього. Гадаю, якби це було деінде, кожен клуб захищав би свого гравця. Зараз я бачу це так: "Кинь Мо під автобус, бо він зараз проблема в команді".

"Але я не думаю, що проблема в мені. Я так багато зробив для цього клубу. Я хочу отримати трохи поваги. Мені не потрібно щодня боротися за свою позицію, бо я її заслужив. Я не більший за будь-кого, але я заслужив своє місце".

Отак-от.

Він не знав, чому сів у запас.

Не знав, бачте, Момо, що з ним Ліверпуль забивав по 0,77 голу за матч, а без нього – 1,71.

Не помітив, що його успішність дриблінгу за рік впала з 42% до 23%.

Проспав момент, коли частка виграних єдиноборств у нього обвалилася з 38% до 28%.

І отак замість красивого прощання з третім найкращим бомбардиром в історії клубу, Ліверпуль отримав...

А що він, власне, отримав?

Падіння результативності Салаха у цифрах, bbc.com/sport

***

Коли у 2022-му Кріштіану Роналду видав бурний спіч проти Еріка тен Хага та порядків у Ман Юнайтед, то вже мав на руках контракт із Аль-Насром.

А от Салах наговорив усе імпульсивно, без плану.

Добре хоч невдовзі стартував КАН – він дав усім час, аби охолонути і подумати.

Зрештою, казкових пропозицій із Саудівської Аравії, як тоді, коли він був на вершині, Салах взимку так і не отримав.

Ліверпуль, у свою чергу, зіткнувся з важкими травмами Александра Ісака та Конора Бредлі, що унеможливило переведення Джеремі Фрімпонга в атаку. Позбуватися за таких обставин ще й Салаха? Завеликий ризик.

Спортдир Річард Г'юз та Арне Слот удвох запалили зелене світло камбеку Момо.

Він навіть не вибачився публічно.

"Він сказав: "Якщо я когось образив або змусив вас почуватися якось інакше, я вибачаюся". Така вже він людина. Він також був позитивним. Він був точно таким самим Мо. У нього була широка посмішка на обличчі, і всі були з ним точно такими ж", – віддувався перед ЗМІ Кертіс Джонс.

Більш досвідчені, авторитетні гравці промовчали.

І отак цей союз продовжується – вимушено, вимучено і вже без великої любові.

***

До честі Салаха, він старається, не відбуває номер.

Минулого сезону він виконував по 15,1 спринту за гру, а після повернення з КАН – 14,8. Він навіть наростив кілометраж – з 9,3 до 9,7 км.

При тому себе колишнього Момо нагадав хіба що в перемозі над Брайтоном.

"Відключені ноги" – це не про подолані відстані, а про те, щоб випереджати суперників.

"Хоча Момо забив гол, який воротар мав би відбити, він насправді нічого не зробив за весь вечір. Я міг би сидіти тут 10 хвилин і говорити про все, що пішло не так, але [вівторок] був мікрокосмом того, що пішло не так протягом усього сезону. Погане прийняття рішень, трійка нападників майже нічого не зробила, а в обороні два пропущені голи з двох ударів", – бідкався після фіаско з Вулвз легенда Ліверпуля Стів Нікол.

І він правий. Порівнювати Салаха з найкращими вінгерами ліги вже й сенсу нема. Так, його 5+6 в АПЛ виглядають крутіше, ніж 6+3 у Букайо Сака, проте Салах виграє 29% єдиноборств, а Букайо – 53%. Салах навішує з точністю 10%, а Букайо – 33%. У Салаха 12 вдалих дриблінгів, а у Букайо – 48.

Він все ще витягує Ліверпуль в окремих епізодах, але тільки тому, що вся команда часто грає ще гірше.

По суті, хіба до Домініка Собослая нема претензій по сезону-2025/26.

А так...

На "Енфілді" зароджується щось нове. У першому таймі з Сандерлендом де Флоріан Віртц був на полі, Ліверпуль створив моментів на 1,22 xG, тоді як без нього проти Ноттінгема й Вулвз показники впали до 0,07 та 0,26.

Проте ця залежність ще надто крихка, аби щось там серйозно гарантувати.

***

Арне Слота по-людськи шкода.

Йому випала найбільш невдячна частина роботи – відтирання старих лідерів та награвання нових, коли результату ще нема, і усі на нервах.

Інсайдери пишуть, що контракт з Хабі Алонсо вже узгоджено – отже, він приїде до Ліверпуля влітку, коли вже не буде Салаха з його гігантським его, зате будуть адаптовані до АПЛ Віртц, Екітіке, Фрімпонг. Двоє з трьох – експідопічні Хабі по Баєру.

Де ж опиниться Салах?

🚨🚨| Mo Salah’s recent record against the Premier League Big Six:



→ 7 matches

→ 0 goals

→ 0 assists pic.twitter.com/LDZu4oTmed — CentreGoals. (@centregoals) February 8, 2026

Ну, він знаний поборник ісламу, і для нього кращий варіант – Ер-Ріяд або Джедда. Там нині щонайменше 4 клуби фінансуються Суверенним фондом Саудівської Аравії (PIF), і нестачі в грошах не відчувають.

До всього, у тій лізі майже ніхто не захищається в повну силу – такий собі пенсіонерський рай.

Роль Момо у Ліверпулі та АПЛ завершена – він віддав їм все, що мав, ставши найкращим в історії ліги за голами й асистами за один клуб (285).

Руні, Лемпард, Анрі, Ширер, Гіггз – всі позаду, і це не відмінити й не стерти; це вже назавжди.

Салах – назавжди!

Ну, а те, що ми спостерігаємо зараз – по правді, неприємно бачити, як і кожну іншу старість, коли герой слабне, і за ним приходить Джером Томас чи, як було з Момо, Ніко О'Райлі. Втім, це теж обов'язкова частина шляху, якої Ліверпуль міг уникнути, хіба продавши Салаха влітку 2025-го, та духу не вистачило. Він сам "винен", якщо на те пішло, – не можна так яскраво грати в передостанньому сезоні.