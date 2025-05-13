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Динамо заявило колумбійського новачка на останні два тури УПЛ

Олексій Погорелов — 13 травня 2025, 18:24
Анхель Торрес
Анхель Торрес
Динамо Київ

Новачок Динамо Анхель Торрес був дозаявлений київським клубом на залишок сезону УПЛ-2024/25.

Про це стало відомо завдяки сайту УПЛ.

Сторінка 25-річного колумбійця, який приєднався до киян на правах вільного агента,  з'явилася у розділі гравців, заявлених на нинішній сезон. Таким чином, вінгер зможе взяти участь в останніх двох турах сезону. 

УПЛ
УПЛ

Проте залишається невідомо, чи зіграє Торрес у фіналі Кубку України проти Шахтаря. Українське класичне в межах національного кубку відбудеться завтра, 14 травня, у Житомирі. Гра розпочнеться о 18:30.

Нагадаємо, що Динамо наближається до свого сімнадцятого титулу чемпіона України. За два тури до фінішу команда Олександра Шовковського випереджає найближчого переслідувача в особі Олександрії на п'ять очок.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи святкуватимуть "біло-сині" своє рекордне чемпіонство в разі його виграшу.

Динамо Київ Україна Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

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