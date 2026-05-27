Захисник Полісся підбив підсумки сезону в УПЛ: Ця команда може грати у Лізі чемпіонів

Центральний захисник Полісся Ілір Краснічі поділився думкою щодо сезону УПЛ-2025/26 для житомирської команди.

Його цитує Sport.ua.

Підопічні Руслана Ротаня завоювали бронзові медалі першості, поступившись лише чемпіону Шахтарю та другому ЛНЗ.

Попри це іноземний футболіст "вовків" вважає, що його колектив готовий боротися за чемпіонство країни та грати у Лізі чемпіонів.

"Ми пробилися у єврокубки. Але вважаю, що нам потрібно насамперед боротися за чемпіонство. Проте цього не сталося в даному сезоні. Але в наступному, сподіваюся, ми будемо у цій боротьбі. Ця команда може грати у Лізі чемпіонів, трішки удачі, і все буде можливе", – сказав Краснічі.

Нагадаємо, що Краснічі виступає за житомирян із січня 2026-го. Відтоді провів у футболці Полісся 12 ігор (без результативних дій).

Раніше повідомлялося, що житомирський клуб попрощався із бразильським легіонером. Також вже була інформація, що "вовки" визначилися із місцем, де гратимуть домашні матчі Ліги конференцій.