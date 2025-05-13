Ніяких святкувань не буде: президент Динамо – про чемпіонство, фінал Кубку України та контракт Ярмоленка

Київське Динамо вже майже гарантувало собі золоті медалі чемпіонату України. Чи покладуть гравці їх у кубок – стане відомо вже завтра, 14 травня, за підсумками вирішального матчу Кубку України. У фіналі "біло-сині" зіграють проти Шахтаря.

У розмові з Чемпіоном президент Динамо Ігор Суркіс розповів:

чи була у нього розмова з футболістами після нічиєї з Поліссям;

чи буде він додатково мотивувати гравців на фінал Кубку проти Шахтаря;

чому Динамо не буде святкувати чемпіонство;

чи продовжить Ярмоленко грати за Динамо.

– Чи була у вас розмова з футболістами після матчу з Поліссям (нічия 0:0 – прим.)?

– У мене не було жодних розмов. Я розмовляв тільки з тренером. У світі немає таких команд, які виграють кожну гру. Бувають дні, що може щось не скластися.

Нашу команду часто критикують за гру в обороні, але ми не пропустили й усі мають дивитися в турнірну таблицю. В Динамо найменше пропущених голів. Логічно? Підсилення потрібно, але ти не виграєш не забиваючи. Більше питань до гравців групи атаки, ніж до оборони в цій грі. Ну, зіграли внічию, буває таке.

І полісся – непроста команда, яка ставить перед собою амбітні цілі. Нещодавні зміни в керівництві та на тренерському містку свідчать про те, що президент не буде пробачати команді та тренерам. Вони не досягнули того результату, який він хотів. Полісся хотіло виграти, Динамо теж. Якби все складалося, як ми мріємо, то, мабуть, ми давно вже були б чемпіонами. А можливо й ні. Це футбол.

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Ми повинні не розрізняти поразки від перемог, а рухатись далі. Хто б міг уявити при рахунку 2:0 на 15 хвилині на користь Реала, що Барселона буде вести у першому таймі 4:2. Ніякі прогнозисти не могли це уявити. Це футбол. Так склалося і все.

– Плануєте поговорити, можливо, додатково змотивувати гравців перед фіналом Кубку України?

– Я не повинен з ними говорити перед матчем, бо вони все розуміють та повинні максимально викладатися в цій грі. Це престиж клубу перш за все. Вони все знають: які преміальні за чемпіонство, які преміальні за Кубок. Тому я не повинен з ними розмовляти.

Вони ж не дітки в дитячому садочку. Хлопці дорослі, все розуміють, повинні грати. А як буде, так і буде. Я нічого не можу змінити, бо є тренерський штаб, є футболісти, які виходять на футбольне поле. Мотивувати в цій грі їх не потрібно. Навпаки, ми повинні їх заспокоювати, бо емоції б'ють через край в таких матчах.

– Динамо для чемпіонства залишилося лише 1 очко. Ви плануєте проводити святкування?

– Ніякого особливо святкування бути не може, бо наша країна знаходиться у стані війни. Якщо ми станемо чемпіонами, немає значення де (вдома чи на виїзді – прим.), то УАФ з УПЛ вручать хлопцям медалі. Ніяких свят не буде, бо сьогодні молоді хлопці, такі ж, як у нас грають в команді, воюють на передовій. Тому ми не будемо святкувати.

Я буду наполягати на тому, що та зірка, що має засяяти у нас на грудях, має бути присвячена нашим воїнам, які захищають Україну. Це моє особливе таке почуття до цих хлопців. Дуже багато вболівальників віддали своє життя. Ну яке може бути святкування, коли така трагедія в нашій країні?

Я сподіваюся, що війна закінчиться якомога швидше, до нашого 100-річчя (у 2027 році – прим.). І наш президент робить все можливе, щоб це сталося. Можливо і 15 числа щось буде вирішено. Тоді ми можемо святкувати, радіти та пам’ятати про тих хлопців, які загинули. А хлопці, молоді, які у нас у школі тренуються та ростуть, мають пам’ятати, що тільки завдяки цим воїнам вони можуть продовжувати вчитися грати у футбол і бути гарними людьми для своєї країни.

– Можете розповісти про стадіон, який Динамо обрало для єврокубків?

– Ми підписали контракт з поляками. Це Люблін – там, де ми грали минулого року. Там будемо грати наші кваліфікаційні матчі Ліги чемпіонів та основну стадію єврокубків. Але я сподіваюся, що війна закінчиться, і ми гратимемо в Києві.

Щойно перший літак приземлиться в Борисполі, я сподіваюся, що буде безпечно, і команди будуть у нас грати. Це дуже важливо не лише з точки зору логістики, а, перш за все, через підтримку. Але якщо цього не станеться, то гратимемо в Любліні.

– Чи веде Динамо перемовини з Ярмоленком щодо продовження контракту?

– Я не повинен з Ярмоленком вести ніякі перемовини. Ми з ним один раз зустрілися і домовилися, що зустрінемося, коли закінчиться чемпіонат. Сядемо і вирішимо, як він буде себе почувати, перш за все. Ні для кого не секрет, що коли Ярмоленко завершить кар'єру, він буде спортивним директором Динамо. Тому він сам має вирішити, де він потрібен в цю конкретну хвилину. Ми це вирішимо після завершення чемпіонату.