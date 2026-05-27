Визначилися дати перехідних матчів за право виступати в УПЛ

У середу, 27 травня, відбулося жеребкування перехідних матчів за право участі в Українській Прем'єр-лізі у сезоні-2026/27.

За підсумком жеребкування, представники УПЛ у сезоні 2025/26, Кудрівка і Олександрія, отримали право провести перший матч у статусі господарів.

Перші поєдинки плейоф відбудуться 5 червня, а матчі-відповіді заплановані на 9 червня. Час початку матчів буде визначено Дирекцією УПЛ додатково.

Пари плейоф

Перші матчі: 5 червня (п'ятниця)

Кудрівка – 4 команда Першої ліги

Олександрія – 3 команда Першої ліги

Матчі-відповіді: 9 червня (вівторок)

4 команда Першої ліги – Кудрівка

3 команда Першої ліги – Олександрія

Зазначимо, що за право виступати в УПЛ наступного сезону боротимуться Кудрівка та Олександрія, які посіли 13-те та 14-те місця у минулому сезоні, а також третя та четверта команди Першої ліги.

Нагадаємо, що Олександрія отримала шанс залишитися в УПЛ після зняття львівського Руху, який завершив чемпіонат на 14-му місці.

У Першій лізі матчі заключного, 30-го туру, відбудуться 30 травня – 2 червня. У плейоф можуть потрапити Чорноморець (наразі 2-ге місце), Лівий Берег (3-тє місце) та Агробізнес (4-тє місце).

Раніше також повідомлялося, що основна команда львівського Руха гратиме у Другій лізі.