Динамо виступило із заявою щодо систематичних помилок суддів

Пресслужба київського Динамо опублікувала заяву стосовно суддівства у поточному розіграші Української Прем'єр-ліги.

Вона оприлюднена на сайті клубу.

У клубі звернули увагу на тенденції у ставленні суддівського корпусу до команди. Представники киян навели низку відеофрагментів із рішеннями рефері, починаючи з непризначеного пенальті у матчі восьмого туру проти харківського Металіста (1:1).

"У матчі 8-го туру проти Металіста Віктор Копієвський не призначив на 23-й хвилині очевидний пенальті за фол Івана Литвиненка на Віталії Буяльському. Підсумок дуелі – 1:1. Помилку рефері визнали в Комітеті арбітрів УАФ, про що інформував консультант з арбітражу Нікола Ріццолі. Але очок Динамо це не додало".

Також згадується поєдинок із луганською Зорею у 9 турі, де арбітр не зафіксував порушення правил перед пропущеним м'ячем.

"У наступному турі у киян відібрали перемогу над Зорею після гола Пилипа Будківського, хоча кількома секундами раніше Олександр Шандор зобов'язаний був фіксувати порушення правил на Шолі Огундані. Того брутально виштовхали за бокову лінію. Свисток промовчав, луганчани здійснили вкидання з ауту, й у результаті рахунок був зрівняний".

Згадали й "класичне" з Шахтарем в 11 турі УПЛ (3:1 на користь донеччан), у якому судді не призначали 11-метровий через дії Юхима Коноплі проти Шола Огундани.

"11-й тур. Шахтар – Динамо. Фігуранти епізоду, що стався за рахунку 2:1, – Огундана та Юхим Конопля. Захисник гірників відверто штовхає нігерійця в спину та б'є по ногах у власному карному майданчику. Арбітр Віталій Романов, як і його колега на VAR Ігор Пасхал, порушення помічати відмовилися. Коментар Ніколи Ріццолі від імені Комітету арбітрів: 100-відсотковий пенальті, що не був призначений".

Окрім того, пресслужба нагадала про непризначений пенальті у фіналі Кубку України 2025 року проти "гірників".

"Необхідно пригадати й момент із фінального кубкового поєдинку 2025 року, коли на 84-й хвилині Педро Енріке завалив Назара Волошина, давши Миколі Балакіну залізний привід призначити 11-метровий, що, вочевидь, вирішив би долю трофею. Арбітр порушення правил проігнорував, керівник бригади VAR Денис Шурман теж не помітив очевидного пенальті. В Комітеті арбітрів ніяк не відреагували на один із ключових моментів вирішального матчу кубкового турніру".

Далі у заяві розбирався скасований гол Матвія Пономаренка у ворота Карпат в матчі 22-го туру УПЛ (1:0 – на користь "левів"), коли головний арбітр Дмитро Панчишин після підказки керівника VAR зафіксував порушення правил.

"Та, зрештою, скасований гол Пономаренка, який відтепер на совісті Дмитра Панчишина з Олексієм Деревинським. Перший не відстояв своє рішення зарахувати взяття воріт, другий, відповідальний за VAR, угледів порушення там, де його не було, позбавивши форварда Динамо та всю його команду заслуженого успіху".

У останньому епізоді в заяві розглядалися дії Олексія Деревинського, вже у грі Шахтаря проти Металіста 1925 у 20 турі УПЛ (1:0, перемогли донеччани). Пресслужба киян стверджує, що була гра рукою гравця Шахтаря у штрафному майданчику харків'ян, але арбітр її не помітив.

"До речі, Деревинський уже відзначався "результативною" помилкою, сидячи за монітором відеоасистента. Менше місяця тому він не просигналізував Віталію Романову про гру рукою Юхима Коноплі в матчі проти Металіста-1925, натомість зреагував, коли через кілька миттєвостей харків'янин сфолив у карному майданчику на форварді Шахтаря. Саме з цього пенальті, призначеного рефері за підказкою керівника VAR, гірники отримали переможний результат.

Нагадаємо, колишній головний тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо назвав рішення суддів скасувати забитий м'яч Пономаренка у ворота львівського колективу помилковим. Після 22 турів чемпіонату України Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 41 очко.