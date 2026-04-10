Воротаря збірної Єгипту дискваліфікували на 4 матчі за удар по голові арбітра

Єгипетський воротар Аль-Ахлі Мохамед Ель-Шенаві отримав 4-матчеву дискваліфікацію та штраф у 800 євро за удар по голові арбітра.

Про це повідомляє BBC.

"Чотириматчева дискваліфікація та штраф у розмірі 50 000 єгипетських фунтів (800 євро) за напад на арбітра шляхом штовхання або хапання руками без застосування грубої фізичної сили", – йдеться в заяві ліги щодо покарання Ель-Шенаві.

Це сталося під час матчу єгипетської Прем'єр-ліги проти ФК Кераміка Клеопатра, який завершився нічиєю. 37-річний голкіпер, перебуваючи на лаві запасних, розлютився рішенням арбітра не призначити пенальті у ворота суперника за гру рукою, тому вирішив ударити його по голові.

Зауважимо, що Мохамед Ель-Шенаві у поточному сезоні провів у футболці Аль-Ахлі 19 матчів, у яких пропустив 15 голів та 7 раз залишив ворота "сухими". Також голкіпер відомий своїми виступами за національну збірну Єгипту, за яку сумарно провів 75 матчів у кар'єрі.

Нагадаємо, нещодавно у матчі Національної ліги Півдня Англії між Енфілд Таун та Челмсфорд Сіті голкіпер Джо Райт вдарив вболівальника під час поєдинку.