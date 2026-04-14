Клуби та УАФ створили робочу групу з питань арбітражу – ТаТоТаке

Сьогодні, 14 квітня, за підсумками спільної зустрічі представників клубів Української Прем'єр-ліги та функціонерів Української асоціації футболу було створено робочу групу з питань суддівства, до складу якої увійдуть: представники УАФ, голова УПЛ Євген Дикий та менеджери п'яти клубів УПЛ.

Про це повідомляє журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"У Будинку футболу закінчилася зустріч за участю представників усіх клубів УПЛ, окрім футбольного клубу Олександрія. І про результати цієї зустрічі самі президенти та топменеджери відмовились розповідати. Такою була домовленість між ними. Це зробили технічний директор УАФ Ігор Дедишин та глава УПЛ Євген Дикий. Отже, результат – створена робоча група, яка впродовж найближчого часу якось презентує свої реформи та пропозиції. У цю робочу групу увійдуть: сам голова УПЛ Євген Дикий, представник УАФ, його кандидатуру ухвалюватимуть на виконкомі УАФ. І представники п'яти клубів УПЛ – Кривбаса, Полісся, Оболоні, Динамо та Вереса".

Нагадаємо, що дев'ять команд УПЛ підтримали звернення житомирського Полісся до очільника УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через суддівство в матчі проти київського Динамо (1:2). Унаслідок цих звернень Шевченко ініціював зустріч із клубами УПЛ щодо питань суддівства у поточному сезоні УПЛ.

Зауважимо, що напередодні також Колос опублікував відкрите звернення до президента УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль щодо проблем пов'язаних із суддівством у весняній частині чемпіонату України.

А перед цим з аналогічною вимогою до Комітету арбітрів УАФ звернулася й Олександрія після виїзної поразки від львівських Карпат у матчі 23 туру чемпіонату України з рахунком 0:2.