В УАФ відреагували на смерть Луческу
Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на смерть легендарного тренера Мірчі Луческу.
Відповідний допис був опублікований пресслужбою організації.
"На 81-му році життя, після тривалої хвороби серця, не стало Мірчі Луческу – видатного румунського тренера, який близько 20 років працював в Україні.
Луческу очолював донецький Шахтар протягом 13 сезонів, встановивши рекорд "гірників" за тривалістю перебування на посаді тренера й кількістю матчів (573). Протягом цього часу Шахтар виграв 22 трофеї, зокрема, і Кубок УЄФА у 2009 році. Крім того, Мірча був головним тренером київського Динамо у 2020-2023 роках.
На рахунку Луческу дев'ять титулів у чемпіонаті України, сім перемог у Кубку України та вісім – у Суперкубку.
УАФ висловлює співчуття рідним та близьким", – зазначає пресслужба УАФ.
Останнім місцем роботи Луческу була збірна Румунії. У півфінальному матчі плейоф відбору на ЧС-2026 його підопічні поступилися Туреччині (0:1). Ця поразка підкосила здоров'я Містера.
29 березня тренера екстренно госпіталізували до лікарні через аритмію. 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.
7 квітня 2026 року Мірча Луческу пішов із життя. Видатному румунському тренеру було 80 років.