В УАФ відреагували на смерть Луческу

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на смерть легендарного тренера Мірчі Луческу.

"На 81-му році життя, після тривалої хвороби серця, не стало Мірчі Луческу – видатного румунського тренера, який близько 20 років працював в Україні.

Луческу очолював донецький Шахтар протягом 13 сезонів, встановивши рекорд "гірників" за тривалістю перебування на посаді тренера й кількістю матчів (573). Протягом цього часу Шахтар виграв 22 трофеї, зокрема, і Кубок УЄФА у 2009 році. Крім того, Мірча був головним тренером київського Динамо у 2020-2023 роках.

На рахунку Луческу дев'ять титулів у чемпіонаті України, сім перемог у Кубку України та вісім – у Суперкубку.

УАФ висловлює співчуття рідним та близьким", – зазначає пресслужба УАФ.