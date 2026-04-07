В УАФ відреагували на смерть Луческу

Сергій Шаховець — 7 квітня 2026, 21:54
В УАФ відреагували на смерть Луческу
Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на смерть легендарного тренера Мірчі Луческу.

Відповідний допис був опублікований пресслужбою організації.

"На 81-му році життя, після тривалої хвороби серця, не стало Мірчі Луческу – видатного румунського тренера, який близько 20 років працював в Україні.

Луческу очолював донецький Шахтар протягом 13 сезонів, встановивши рекорд "гірників" за тривалістю перебування на посаді тренера й кількістю матчів (573). Протягом цього часу Шахтар виграв 22 трофеї, зокрема, і Кубок УЄФА у 2009 році. Крім того, Мірча був головним тренером київського Динамо у 2020-2023 роках.

На рахунку Луческу дев'ять титулів у чемпіонаті України, сім перемог у Кубку України та вісім – у Суперкубку.

УАФ висловлює співчуття рідним та близьким", – зазначає пресслужба УАФ.

Останнім місцем роботи Луческу була збірна Румунії. У півфінальному матчі плейоф відбору на ЧС-2026 його підопічні поступилися Туреччині (0:1). Ця поразка підкосила здоров'я Містера.

29 березня тренера екстренно госпіталізували до лікарні через аритмію. 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.

7 квітня 2026 року Мірча Луческу пішов із життя. Видатному румунському тренеру було 80 років.

