ЗМІ дізналися, яке рішення Ребров ухвалив щодо контракту зі збірною України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не планує подавати у відставку.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, тренер чітко для себе визначив – допрацювати до кінця контракту, який спливає 31 липня 2026 року.

Ребров також виведе збірну на наступний товариський матч, де суперником може стати команда Данії.

Напередодні повідомлялося, що УАФ може може продовжити контракт із Сергієм Ребровим.

Наразі це рішення не ухвалене офіційно, але якщо це станеться, то про нього оголосять 12−14 квітня на майбутньому конгресі асоціації.

Зауважимо, що Ребров очолює збірну України з 2023 року. Він вивів команду на Євро-2024, де "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. Чинна угода фахівця спливає після чемпіонату світу-2026, на який команда не відібралася. Раніше тренер пояснив поразку від Швеції (3:1) у плейоф відборі на ЧС-2026.