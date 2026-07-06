Вони мають ні найменшого уявлення про футбол: Клопп розніс Інфантіно та Трампа після скасування бану Балогуна

Колишній наставник Ліверпуля та керівник глобального футбольного напрямку Ред Булл Юрген Клопп розкритикував президента США Дональда Трампа та головного очільника ФІФА Джанні Інфантіно після рішення скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна, зазначивши, що вони обидва не мають жодного уявлення про футбол.

Його слова передає Sky Sports Deutschland.

"Якщо це справді домовилися між собою Трамп та Інфантіно, то це божевілля, це ставить під сумнів усе. Ці двоє людей, які обоє не мають ні найменшого уявлення про футбол, не повинні мати до цього жодного стосунку. Це наша гра, а не їхня. Тут не може бути двох думок. Якщо це дійсно так: все одно залишається ймовірність, що США все одно не виставлять його, бо скажуть: „Ми не хочемо, щоб так було". Ми всі страждаємо від помилкових рішень. Проте протягом життя ми всі вчимося з цим жити. І це просто рішення, засноване на фактах".

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.

Водночас лідер збірної США Крістіан Пулішич розцінює це рішення як справедливе та вважає покарання у вигляді дискваліфікації на один матч надто суворим для Балогуна.

Додамо, напередодні стало відомо, що Юрген Клопп погодився очолити збірну Німеччини.