Клопп погодився очолити збірну Німеччини – Романо

Юрген Клопп стане новим головним тренером збірної Німеччини.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Клопп прийняв пропозицію очолити команду. Наразі обговорюються деталі довгострокового контракту, проєкт та умови відходу тренера з Ред Буллу, але принципове рішення щодо роботи з Бундестімом уже ухвалене.

Наразі Ред Булл шукає заміну Клоппу, який обіймає посаду голови відділу глобального футболу. Розглядалася кандидатура Олівера Гласнера, проте він у наступному сезоні працюватиме з Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, на посаду головного тренера збірної Німеччини Клопп замінить Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 від Парагваю в серії пенальті.