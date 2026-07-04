Ми маємо докорінно все змінити: Клопп – про роботу тренером у збірній Німеччини

Глобальний спортивний директор Ред Булла Юрген Клопп висловився про своє майбутнє на тлі чуток про роботу у збірній Німеччини.

Його слова передає Флоріан Плеттенберг.

В інтерв'ю MagentaTV зірковий фахівець підтвердив перемовини із Німецьким футбольним союзом (DFB). Наразі сторони обговорюють призначення колишнього наставника Ліверпуля на посаду головного тренера "Бундестім".

"Так, я можу підтвердити переговори. Все відбулося досить швидко. Юліан Нагельсманн пішов у відставку. DFB шукає наступника. І вони говорять зі мною. Що ще має відбутися? Потрібен час. У мене контракт із Ред Булл. Я сказав, що зацікавлений у переговорах. Вони будуть інтенсивними. Я також маю поговорити з Олівером Мінцлаффом. Він мій роботодавець. Ми вже торкнулися кількох моментів. Я припускаю, що він не стане на заваді. Я уже 19 місяців працюю на Ред Булл. Це був насичений період. Я готовий. Як тільки переговори починаються, думки починають випереджати одна одну. Ми маємо докорінно все змінити", – сказав Клопп.

Зазначимо, що збірна Німеччини залишилась без головного тренера 3 липня. Юліан Нагельсманн подав у відставку після вильоту "Бундестім" в 1/16 фіналу ЧС-2026 від Парагваю.

Нагадаємо, що Юрген Клопп мав паузу у тренерській кар'єрі після відходу з Ліверпуля. Він тренував "червоних" з 2015 по 2024 роки, вигравши з ними сім трофеїв.