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Німецький футбольний союз розпочав переговори з Клоппом

Олег Дідух — 3 липня 2026, 13:47
Німецький футбольний союз розпочав переговори з Клоппом
Юрген Клопп
Ред Булл

Німецький футбольний союз (DFB) вступив у переговори з екстренером Ліверпуля Юргеном Клоппом щодо призначення на посаду наставника збірної Німеччини.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Клопп є пріоритетною кандидатурою для DFB на заміну Юліану Нагельсманну, якого відправили у відставку. Сам 59-річний екстренер Ліверпуля також відкритий до роботи зі збірною Німеччини.

В DFB уже підтвердили, що вступили у переговори з Клоппом. Ред Булл, де Юрген наразі працює головою відділу глобального футболу, готовий відпустити тренера.

Для Клоппа це може стати першим тренерським досвідом на рівні збірних. У 2001 – 2024 роках він працював із Майнцом, Боруссією Дортмунд і Ліверпулем.

Юрген Клопп Збірна Німеччини з футболу

Юрген Клопп

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