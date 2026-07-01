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Клопп готовий очолити збірну Німеччини, якщо така пропозиція надійде – Sky Sport

Олексій Мурзак — 1 липня 2026, 04:05
Клопп готовий очолити збірну Німеччини, якщо така пропозиція надійде – Sky Sport
Юрген Клопп
Getty Images

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп може змінити Юліана Нагельсманна на посаді наставника збірної Німеччини.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

За інформацією видання, подальша співпраця з нинішнім головним тренером після швидкого вильоту з ЧС-2026 після поразки Парагваю практично виключена, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

Вихід до 1/8 фіналу розглядався як абсолютний мінімум, а тому підтримка Нагельсманна у президії Німецького футбольного союзу помітно похитнулася.

Водночас збірну готовий очолити Юрген Клопп. Джерело стверджує, що німецький фахівець прийме пропозицію від Німецького футбольного союзу, якщо така надійде.

Раніше агент Клоппа спростував чутки про його призначення на посаду головного тренера Аль-Іттіхада з Саудівської Аравії.

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