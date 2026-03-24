Клопп здивував вибором клубу на тлі чуток про зацікавленість від Реала

Глобальний спортивний директор Ред Булл Юрген Клопп вчергове відреагував на чутки про те, що він може стати новим головним тренером мадридського Реала.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький наставник назвав таку інформацію повною нісенітницею, спростувавши усі чутки. За словами Клоппа, йому чи його агенту ніхто не телефонував із представників іспанського гранда..

Також колишній коуч англійського Ліверпуля несподівано назвав колектив, який хотів би очолити. Юрген сенсаційно міг би очолити принципового суперника для "вершкових".

"Усі новини, що з'являються – це повна нісенітниця. Вони мені жодного разу не дзвонили, навіть жодного разу! Моєму агенту теж не дзвонили! Якщо вже на те пішло, я б волів би одночасно очолити Атлетико. Вибачте, Реал, але вам доведеться встигнути подзвонити першими", – сказав Клопп.

Цікаво, що агент відомого наставника спростував чутки про перемовини між його клієнтом та мадридським Атлетико.

У ЗМІ подейкували, що Юрген може достроково покинути посаду глобального спортивного директора Ред Булл. Хоча чинний контракт німецького спеціаліста розрахований до кінця 2029 року.

Його крайнім клубом був Ліверпуль. Німецький наставник очолював англійський гранд протягом 2015-2024 років. "Мерсисайдці" провели під його керівництвом 489 матчів, здобувши 8 трофеїв.

Раніше повідомлялось, що німецький фахівець вже висунув умови керівництву "Королівського клубу".

Відзначимо, що обидва мадридські клуби йдуть у верхній частині турнірної таблиці Ла Ліги. Реал із 69 балами йде другим, відстаючи від лідера сезону Барселони на 4 пункти, тоді як Атлетико з 57 очками посідає 4-те місце.