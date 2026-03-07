Українська правда
Я щасливий у Мілані: Аллегрі – про чутки про його перехід у Реал

Олександр Булава — 7 березня 2026, 14:50
Італійський наставник Мілана Массіміліано Аллегрі заявив, що зосереджений на роботі в клубі, на тлі чуток про інтерес до нього зі сторони мадридського Реала.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я щасливий у Мілані і також маю контракт до 2027 року.

Клуб наполегливо працює, щоб продовжувати покращувати склад на наступний рік", – сказав Аллегрі.

Чинний контракт 58-річного фахівця з італійським колективом є до кінця червня 2027-го.

Нагадаємо, що Массіміліано очолює Мілан з липня 2025-го. Це був вже другий прихід коуч в італійський гранд. Відтоді команда провела під його керівництвом 31 поєдинок, а загалом – 209 матчів. Відомий спеціаліст привів "россонері" до двох трофеїв – Кубку (2010/11) та Суперкубку Італії (2011/12).

"Россонері" після 27 турів посідають друге місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 57 балів. Відставання від лідера сезону Інтера складає 10 очок. Ці два гранди зіштовхнуться на одному футбольному полі у наступному турі Серії А. Поєдинок Мілан – Інтер запланований на неділю, 8 березня (початок о 21:45 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що наступником Альваро Арбелоа на чолі Реала може стати колишній наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп.

