Жодної дуелі: Мбаппе спростував суперництво з Мессі за звання найкращого бомбардиру в історії ЧС

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе заперечив наявність будь-якого протистояння з Ліонелем Мессі за звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу.

Його слова наводить L'Equipe.

"Ні, жодної дуелі чи мильної опери тут немає. Лео завжди забивав, забиває і забиватиме. Я не стежу за тим, що робить він, інакше мені доведеться вимагати від себе ще більшого. Я дивлюся тільки на свою команду. Звісно, коли ти регулярно забиваєш, то наближаєшся до цих історичних вершин, але повторюся: для мене значно важливіше стежити за нашим командним прогресом".

Нагадаємо, що Франція перемогла Іран в другому турі групового етапу й достроково гарантувала собі вихід у плейоф ЧС-2026. Мбаппе був визнаний найкращим гравцем матчу.

Француз оформив дубль та довів свій рахунок до 16 голів на чемпіонатах світу та зрівнявся з легендарним Мірославом Клозе. Перше місце в списку посідає Ліонель Мессі з 18-ма забитими м'ячами, який став найкращим бомбардиром у грі проти Австрії (перемога 2:0).