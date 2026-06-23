Він продовжує дивувати нас: Паредес оцінив історичний рекорд Мессі після дубля на ЧС-2026

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес висловився про гру Ліонеля Мессі в матчі чемпіонату світу-2026 проти Австрії (2:0).

Його слова передає TyC Sports.

31-річний футболіст висловив захоплення капітаном команди, який вкотре зробив різницю на футбольному полі.

"Він продовжує дивувати нас на кожному тренуванні, у кожному матчі. Для нас це справжнє задоволення. Ми намагаємося насолоджуватися цим щодня – не лише на полі, а й поза ним. Він просто неймовірна людина", – сказав Паредес.

Зазначимо, що в цьому поєдинку лідер "альбіселесте" відзначився дублем. Наразі він очолює гонку бомбардирів ЧС-2026 із п'ятьма голами, а також після гри з Австрією став одноосібно найкращим голеадором в історії Мундіалів (18).

Аргентина вже гарантувала собі вихід у плейоф. В останньому турі групового етапу вона зіграє проти Йорданії – 28 червня о 5:00 за київським часом.