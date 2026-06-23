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Мессі повторив рекорд Саленка на чемпіонатах світу

Олег Дідух — 23 червня 2026, 16:01
Мессі повторив рекорд Саленка на чемпіонатах світу
Ліонель Мессі
Getty Images

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі повторив досягнення Олега Саленка на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Мессі у матчі другого туру ЧС-2026 оформив дубль у ворота збірної Австрії та допоміг збірній Аргентини перемогти 2:0. У першому турі хеттрик нападника Інтер Маямі приніс команді Ліонеля Скалоні перемогу 3:0 над Алжиром.

Таким чином, Мессі став другим гравцем у історії, який забив усі 5 перших м'ячів своєї збірної на одному чемпіонаті світу. До нього це вдалося ексгравцеві Динамо Київ Олегу Саленку на ЧС-1994 у складі збірної Росії.

Тоді росіяни програли Бразилії 0:2 у першому турі, в другому Саленко забив єдиний гол команди у ворота Швеції (поразка 1:3), а в третьому забив 5 голів у ворота Камеруну (перемога 6:1), що досі є рекордом чемпіонатів світу.

Ліонель Мессі Олег Саленко Чемпіонат світу-2026 з футболу

Ліонель Мессі

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