Мессі повторив рекорд Саленка на чемпіонатах світу

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі повторив досягнення Олега Саленка на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Мессі у матчі другого туру ЧС-2026 оформив дубль у ворота збірної Австрії та допоміг збірній Аргентини перемогти 2:0. У першому турі хеттрик нападника Інтер Маямі приніс команді Ліонеля Скалоні перемогу 3:0 над Алжиром.

Таким чином, Мессі став другим гравцем у історії, який забив усі 5 перших м'ячів своєї збірної на одному чемпіонаті світу. До нього це вдалося ексгравцеві Динамо Київ Олегу Саленку на ЧС-1994 у складі збірної Росії.

Тоді росіяни програли Бразилії 0:2 у першому турі, в другому Саленко забив єдиний гол команди у ворота Швеції (поразка 1:3), а в третьому забив 5 голів у ворота Камеруну (перемога 6:1), що досі є рекордом чемпіонатів світу.