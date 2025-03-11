Кейн став найрезультативнішим англійцем в межах одного розіграшу Ліги чемпіонів

Нападник Баварії Гаррі Кейн відзначився голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра (2:0) та оновив рекорд найрезультативнішого англійця в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Кейн став першим футболістом з Англії, якому вдалося відзначитися 10 голами в одному розіграші ЛЧ. До цього найбільше забивав Стівен Джеррард у сезоні-2008/2009 – 7.

Наразі англієць посідає друге місце в бомбардирській гонці Ліги чемпіонів, поступаючись лише вінгеру Барселони Рафіньї, який відзначився 11 разів та також встановив унікальне досягнення під час поєдинку проти Бенфіки (3:1).

У нинішньому сезоні Гаррі Кейн відзначився 32 голами та 11 асистами в 35 поєдинках за Баварію. Нагадаємо, що 31-річний англієць приєднався до мюнхенців улітку 2023 року за 95 млн євро з лондонського Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що в контракті Кейна з Баварією передбачена сума викупу, проте англійський гравець не планує покидати німецький клуб.