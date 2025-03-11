Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кейн став найрезультативнішим англійцем в межах одного розіграшу Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 11 березня 2025, 23:51
Гаррі Кейн
Гаррі Кейн
Getty Images

Нападник Баварії Гаррі Кейн відзначився голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра (2:0) та оновив рекорд найрезультативнішого англійця в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Кейн став першим футболістом з Англії, якому вдалося відзначитися 10 голами в одному розіграші ЛЧ. До цього найбільше забивав Стівен Джеррард у сезоні-2008/2009 – 7.

Наразі англієць посідає друге місце в бомбардирській гонці Ліги чемпіонів, поступаючись лише вінгеру Барселони Рафіньї, який відзначився 11 разів та також встановив унікальне досягнення під час поєдинку проти Бенфіки (3:1).

У нинішньому сезоні Гаррі Кейн відзначився 32 голами та 11 асистами в 35 поєдинках за Баварію. Нагадаємо, що 31-річний англієць приєднався до мюнхенців улітку 2023 року за 95 млн євро з лондонського Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що в контракті Кейна з Баварією передбачена сума викупу, проте англійський гравець не планує покидати німецький клуб.

Баварія Ліга чемпіонів Гаррі Кейн Баєр Леверкузен

Ліга чемпіонів

Баварія та Інтер знову перемогли, Трубін та його Бенфіка залишили Лігу чемпіонів
Анчелотті: Ми впевнені, що продовжимо виступи в Лізі чемпіонів
Бенфіка з Трубіним поступилась Барселоні: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів
Трубін не врятував: визначилася оцінка українця в матчі ЛЧ з Барселоною
Рафінья – найрезультативніший бразилець в межах одного сезону Ліги чемпіонів

Останні новини