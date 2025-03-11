Бенфіка з Трубіним поступилась Барселоні: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, зазнала поразки від Барселони в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та першою покинула турнір.

Огляд поєдинку

Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 11 березня

Барселона – Бенфіка 3:1 (3:1) – перший матч 1:0

Голи: 1:0 – 11 Рафінья, 1:1 – 13 Отаменді, 2:1 – 27 Ямал, 3:1 – 42 Рафінья.

Нагадаємо, що завтра, 12 березня, відбудуться інші чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Лілль – Боруссія Дортмунд, Арсенал – ПСВ, Астон Вілла – Брюгге та Атлетико – Реал.

Раніше стало відомо, кого суперкомп'ютер вважає головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів-2024/25.