Стала відома сума викупу Кейна в Баварії

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн має клаусулу викупу в контракті з "Рекордмайстер".

Про це повідомляє The Telegraph.

До січня 2025 року вона складала 67 мільйонів фунтів, в той час, як влітку клаусула зменшиться до 54 млн.

Зазначається, що сам форвард навіть не думає над трансфером з Баварії, оскільки повністю задоволений своїм становищем та розраховує вигравати трофеї з клубом.

У сезоні-2024/25 Кейн зіграв за мюнхенців 27 матчів, в яких забив 26 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Контракт футболіста з "червоними" розраховано до літа 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Баварію залишить інший ексфутболіст Тоттенгема.