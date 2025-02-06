Стала відома сума викупу Кейна в Баварії
Гаррі Кейн
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Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн має клаусулу викупу в контракті з "Рекордмайстер".
Про це повідомляє The Telegraph.
До січня 2025 року вона складала 67 мільйонів фунтів, в той час, як влітку клаусула зменшиться до 54 млн.
Зазначається, що сам форвард навіть не думає над трансфером з Баварії, оскільки повністю задоволений своїм становищем та розраховує вигравати трофеї з клубом.
У сезоні-2024/25 Кейн зіграв за мюнхенців 27 матчів, в яких забив 26 м'ячів та віддав 10 результативних передач.
Контракт футболіста з "червоними" розраховано до літа 2027 року.
Раніше повідомлялось, що Баварію залишить інший ексфутболіст Тоттенгема.