Фрайбур розгромив Боруссію М., Аугсбург розписав нічию із Баєром Леверкузен в 3-му турі Бундесліги

У суботу, 12 вересня, низкою матчів продовжилася програма 5-го туру німецької Бундесліги сезону-2026/27.

Фрайбург вдома розгромив менхенгладбахську Боруссію, забивши 5 голів. Гості вимушені були завершували поєдинок у меншості через вилучення Кляйндіста на 52-й хвилині.

Зауважимо, що український правий захисник "жеребців" Юхим Конопля не взяв участі у цьому матчі, оскільки ще не відновився від пошкодження.

Айнтрахт Франкфурт на виїзді обіграв Майнц із рахунком 3:1, а дортмундська Боруссія на власному полі перемогла Падерборн, тричі відзначившись за гру.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

3-й тур, 12 вересня

Аугсбург – Баєр Леверкузен 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Кофане, 1:1 – 50 Грегорич, 2:1 – 55 Грегорич, 2:2 – 89 Шик.

Боруссія Дортмунд – Падерборн 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Сілва, 2:0 – 80 Нмеча, 3:0 – 89 Нмеча.

Гоффенгайм – Штутгарт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Гложек, 1:1 – 48 Міттельштадт, 2:1 – 67 Гложек.

Майнц – Айнтрахт Франкфурт 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Узун, 0:2 – 45+1 Буркгардт, 0:3 – 60 Узун, 1:3 – 89 Тіц.

Фрайбург – Боруссія Менхенгладбах 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 23 Енгельгардт, 2:0 – 29 Матанович, 3:0 – 77 Матанович, 4:0 – 79 Енгельгардт, 5:0 – 86 Еггештайн.

Вилучення: Кляйндіност 52 (друге попередження, Боруссія М.).

Також о 19:30 за київським часом розпочнеться поєдинок Кельн – Вердер Бремен.

Нагадаємо, що у стартовому матчі цього туру Шальке переграв Уніон Берлін.