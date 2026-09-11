Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Шальке переграв Уніон Берлін у стартовому матчі 3-го туру Бундесліги

Микола Літвінов — 11 вересня 2026, 23:37
Шальке переграв Уніон Берлін у стартовому матчі 3-го туру Бундесліги

У п'ятницю, 11 вересня, Шальке на виїзді здобув перемогу над берлінським Уніоном на старті третього туру німецької Бундесліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Гра розпочалася насичено. На 21-й хвилині через травму вимушений був залишити поле хавбек "кобальтових" Деян Любічич. Утім, вже через 4 хвилини Госенс своїм забитим голом подарував Шальке перевагу.

Друга половина зустрічі пройшла для гостей успішно. Аушіш забив другий м'яч у цій зустрічі, а більше й команді Мирона Муслчі не треба було для здобуття позитивного результату. Гол престижу від Скрахе під завісу матчу не змінив фінальний результат поєдинку.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
3-й тур, 11 вересня

Уніон Берлін – Шальке 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Госенс, 0:2 – 46 Аушіш, 1:2 – 90+6 Скархе, 1:3 – 90+13 Вобер

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що в заключних матчах другого туру Майнц розгромив Гамбург, Аусбург здобув вольову перемогу над Айнтрахтом.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Уніон Берлін Шальке

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Майнц розгромив Гамбург, Аусбург здобув вольову перемогу над Айнтрахтом у матчі 2-го туру Бундесліги
Баварія перервала рекордну серію в Бундеслізі
Баєр здобув розгромну перемогу над Уніоном, Баварія втратила очки у матчі з Шальке і камбек Боруссії Дортмунд у 2 турі Бундесліги
Мусіала повернеться у склад Баварії на матч з Шальке
Штутгарт сильніший за Кельн у 2-му турі Бундесліги

Останні новини