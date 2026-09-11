Шальке переграв Уніон Берлін у стартовому матчі 3-го туру Бундесліги

У п'ятницю, 11 вересня, Шальке на виїзді здобув перемогу над берлінським Уніоном на старті третього туру німецької Бундесліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Гра розпочалася насичено. На 21-й хвилині через травму вимушений був залишити поле хавбек "кобальтових" Деян Любічич. Утім, вже через 4 хвилини Госенс своїм забитим голом подарував Шальке перевагу.

Друга половина зустрічі пройшла для гостей успішно. Аушіш забив другий м'яч у цій зустрічі, а більше й команді Мирона Муслчі не треба було для здобуття позитивного результату. Гол престижу від Скрахе під завісу матчу не змінив фінальний результат поєдинку.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

3-й тур, 11 вересня

Уніон Берлін – Шальке 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Госенс, 0:2 – 46 Аушіш, 1:2 – 90+6 Скархе, 1:3 – 90+13 Вобер

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Нагадаємо, що в заключних матчах другого туру Майнц розгромив Гамбург, Аусбург здобув вольову перемогу над Айнтрахтом.